الرياضة الفيحاء يسقط الأهلي بقذيفتي لوبيز

جدة – هلال سلمان فاز فريق الفيحاء على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد في ثاني مباريات جولة (هي لنا دار) السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الفيحاء بهدف رائع سجله البرازيلي رامون لوبيز بتسديدة قوية لم يحسن محمد العويس التصدي لها في الدقيقة 60. وكاد الغاني صامويل أوسو أن يسجل في مرمى فريقه السابق ويعزز تقدم أصحاب الأرض لكن العويس تصدى له، ثم عاد لوبيز ليهز شباك الأهلي من ركلة حرة مباشرة نفذها ساقطة من فوق العويس المتقدم عن مرماه (د 68). ولم ينجح الأهلي في العودة وتكبد خسارته الأولى بعد سلسلة من 5 تعادلات ليتجمد رصيده عند 5 نقاط، فيما بات لدى الفيحاء 10 نقاط.