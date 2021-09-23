الجسر المعلّق يتوشح بالأخضر

الرياض – البلاد

أضاءت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الجسر المعلق في مدينة الرياض، بألوان علم المملكة، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 ، وفي إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.

ويعد الجسر الواقع على الطريق الدائري الغربي في الرياض ، أطول جسر معلق في المملكة، وقد جرى الانتهاء من أعمال إنشائه وافتتاحه بشكل رسمي عام 2000م ، ويبلغ طوله 763 متراً، ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية، فيما يبلغ عرضه 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، كما جرى تصميم الجسر وفق الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.