الأخيره

الجسر المعلّق يتوشح بالأخضر

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أضاءت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الجسر المعلق في مدينة الرياض، بألوان علم المملكة، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 ، وفي إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.
ويعد الجسر الواقع على الطريق الدائري الغربي في الرياض ، أطول جسر معلق في المملكة، وقد جرى الانتهاء من أعمال إنشائه وافتتاحه بشكل رسمي عام 2000م ، ويبلغ طوله 763 متراً، ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية، فيما يبلغ عرضه 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، كما جرى تصميم الجسر وفق الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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