أمانة عسير و بلدياتها تستعد للاحتفال باليوم الوطني

أبها : مرعي عسيري

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني ٩١ ، حيث توشحت شوارع مدن و محافظات منطقة عسير وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات .

وتم تركيب نحو ٣٢ ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني بجانب اكثر من ٦٠٠ لوحة وطنية على الطرقات و الانارات المختلفة لتزيين مداخل مدن و محافظات المنطقة.

الجدير بالذكر فأن الأمانة عسير وبلدياتها قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني في كافة أنحاء مدن و محافظات المنطقة ، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.