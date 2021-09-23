“أدبي الجوف” ينظم ندوة “شموخ وطن.. من جيل التأسيس إلى جيل الرؤية”

البلاد : متابعات

تحت رعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي ندوة بعنوان “شموخ وطن… من جيل التأسيس إلى جيل الرؤية”، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، مساء يوم الأربعاء 22/9/2021م، في مسرح المركز الثقافي “شمال سكاكا”.

وقدم المستشار التعليمي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم عرضاً عن الدور المهم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عليه رحمة الله في تأسيس هذا الكيان العظيم وتوحيد جميع أرجائه، كما عرض رحلة التطوير والتحديث في المملكة العربية السعودية، التي ساهم فيها الملك المؤسس وأبناؤه البررة وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله.

كما أشار إلى حب السعوديين لوطنهم ومقدراته، وذكر أن هذه العلاقة الوثيقة نشأت منذ القدم وتأصلت في الأجداد والآباء والأبناء.

واستذكرت أستاذ فلسفة التاريخ في جامعة الجوف الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي منجزات الوطن الكبيرة التي تحققت، وقالت إن المملكة من خلال برنامج “جودة الحياة” حسّنت من جوانب الحياة للمواطن وللمقيم في هذه الأرض الطيبة.

وبيّنت أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت فيه المملكة قفزات متتالية في تطوير الأنظمة الحكومية، خصوصاً في المجال التقني، حيث سهّلت معاملات الأفراد والخدمات المقدمة لهم بجودة عالية.

وفي مداخلات حضور الندوة التي أدارها الإعلامي عبدالرحمن البراهيم أشاروا إلى ضرورة المحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته والعمل من أجل تحقيق رؤيته المباركة 2030م.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الندوة تأتي ضمن برنامج النادي للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، لافتاً إلى أن النادي خصص في هذا السياق مسابقة قيمة جوائزها 30 ألف ريال في الشعر والقصة القصيرة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

إلى ذلك، كرّم النبط ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، الطالبة كنزي سعود الكريع على تميزها في المسابقات والمناسبات الثقافية.