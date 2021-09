والدة رونالدو تتمنى اعتزاله في الدوري البرتغالي

قالت والدة نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، إنها تتمنى أن يعتزل نجلها في فريق لشبونة البرتغالي.

ونشرت الصحافة الرياضية في البرتغال تصريحات السيدة دولوريس أفيرو على نطاق واسع في الساعات الأخيرة.

وصرّحت دولوريس حول أمنيتها تجاه رونالدو في المستقبل قائله: “اتمنى أن يلعب كريستيانو مجددًا لفريق لشبونة”.

لشبونة هو الفريق المحلي الذي بدأ خلاله رونالدو مسيرته الكروية قبل أن ينتقل منه إلى مانشستر يونايتد عام 2003.

وأضافت أفيرو: “رونالدو يتابع مباريات لشبونة، وقد أخبرته أنني أريد رؤيته يلعب مع لشبونة قبل أن أموت، يجب أن يعتزل هناك”.

DOLORES AVEIRO (Ronaldo's mother):

"Ronaldo has to come back here (Sporting CP), for me he would already be here. He likes watching Sporting games. I already told him: “Son, before I die I want to see you return to Sporting” He said, “Let's see…” pic.twitter.com/puuxYoVqgq

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 22, 2021