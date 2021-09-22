والدة رونالدو تتمنى اعتزاله في الدوري البرتغالي

قالت والدة نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، إنها تتمنى أن يعتزل نجلها في فريق لشبونة البرتغالي.

ونشرت الصحافة الرياضية في البرتغال تصريحات السيدة دولوريس أفيرو على نطاق واسع في الساعات الأخيرة.

وصرّحت دولوريس حول أمنيتها تجاه رونالدو في المستقبل قائله: “اتمنى أن يلعب كريستيانو مجددًا لفريق لشبونة”.

لشبونة هو الفريق المحلي الذي بدأ خلاله رونالدو مسيرته الكروية قبل أن ينتقل منه إلى مانشستر يونايتد عام 2003.

وأضافت أفيرو: “رونالدو يتابع مباريات لشبونة، وقد أخبرته أنني أريد رؤيته يلعب مع لشبونة قبل أن أموت، يجب أن يعتزل هناك”.