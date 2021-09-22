الرياضة

ليفربول يصادق على خطة لتوسعة ملعب أنفيلد

محمد ابو الوفاaccess_time15 / صفر / 1443 هـ      22 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء عن خطة جديدة لتوسعة ملعبه “أنفيلد” عبر بيان رسمي.

 

وبحسب البيان فإن ملعب أنفيلد سيشهد تركيب 7 الآف مقعد إضافي باسم مدرج “أنفيلد رود” لتصبح سعته الإجمالية 61 ألف مقعد.

 

بعد التوسعة سيكون أنفيلد ثالث أكبر ملعب في إنجلترا بعد أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد، وملعب توتنهام هوتسبير.

 

من المنتظر أن يكون ملعب أنفيلد جاهزًا بالشكل الجديد بمدرج “أنفيلد رود” مع انطلاق موسم 2023-2024.

 

m.abo.elwafa

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