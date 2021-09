ليفربول يصادق على خطة لتوسعة ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء عن خطة جديدة لتوسعة ملعبه “أنفيلد” عبر بيان رسمي.

وبحسب البيان فإن ملعب أنفيلد سيشهد تركيب 7 الآف مقعد إضافي باسم مدرج “أنفيلد رود” لتصبح سعته الإجمالية 61 ألف مقعد.

بعد التوسعة سيكون أنفيلد ثالث أكبر ملعب في إنجلترا بعد أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد، وملعب توتنهام هوتسبير.

من المنتظر أن يكون ملعب أنفيلد جاهزًا بالشكل الجديد بمدرج “أنفيلد رود” مع انطلاق موسم 2023-2024.

