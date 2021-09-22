خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية تهنئة، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعرب جلالته عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد جلالته بهذه المناسبة الوطنية بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص بلاده الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.