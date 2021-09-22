تطبيق الاختبار الدولي بالصف الخامس الابتدائي

الرياض- البلاد

تستعد وزارة التعليم لتطبيق الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم (PIRLS) خلال العام الدراسي الحالي، بهدف بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طلاب وطالبات المملكة في الاختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، وذلك دعماً للسياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستنفذ الوزارة تطبيق الاختبار الدولي(PIRLS) على طلبة الصف الخامس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل؛ بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).

وتشارك المملكة في هذا الاختبار للدورة الثالثة من الاختبارات على التوالي بعد دورتي عام 2011 و2016، التي كانت تطبق على طلبة الصف الرابع الابتدائي، وستُطبق لهذا العام الدراسي على طلبة الصف الخامس بسبب الجائحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة أثناء أداء الاختبار في المدارس.