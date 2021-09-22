انتهت الحكاية .. سعود اتحادي والجماهير تنتظر الإعلان

جدة – محمد نافع أكدت مصادر ” البلاد ” أن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سعود عبدالحميد؛ لتجديد عقده مع النادي الغربي بعد أن تم حل بعض النقاط الخلافية بين الطرفين. بما في ذلك مايخص الدفعات المالية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن توقيع اللاعب في عقد يمتد من (3-4) سنوات. وتأتي تلك الخطوة في ظل سعي الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي إلى الحفاظ على مكتسبات النادي والاستقرار الفني والعناصري في الفريق.