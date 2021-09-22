الرياضة اليوم بملهم… انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

الرياض- البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تنطلق اليوم الأربعاء بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام في مركز المرتجز للفروسية بملهم. وستشهد البطولة إقامة سته أشواط، بواقع شوطين لكل يوم بمشاركة أكثر من 170 فارسا وفارسة؛ حيث بلغ عدد الجياد المسجلة في البطولة أكثر من 210 جواد من مختلف مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من الفرسان السعوديين وعدد كبير من الأسماء الشابة في البطولة وسيكون بمقدور الفرسان تحت سن 18 المشاركة في البطولة. وتتميز بطولة كأس اليوم الوطني بأنها الأولى من نوعها التي يسمح بها بالمشاركة ” المفتوحة ” في الأشواط الستة على مدار البطولة دون قيود. وتعتبر بطولة كأس اليوم الوطني هي تدشين لموسم الفروسية الذي ستقام فيه 69 بطولة على مدار 7 أشهر لغاية أبريل 2022 القادم، وشهد مركز المرتجز بملهم إجراء الفحوصات الطبية للجياد المسجلة في بطولة كأس اليوم الوطني قبل اعتماد مشاركتها.