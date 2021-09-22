خالد الفيصل يشهد حفل إمارة منطقة مكة باليوم الوطني

جدة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، حفل الإمارة بمناسبة اليوم الوطني 91، الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.

وألقيت خلال الحفل كلمات بهذه المناسبة الوطنية لمعالي وكيل إمارة منطقة المكرمة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني , وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة تحدثوا فيها عن النجاحات والإنجازات المتوالية للمملكة في مختلف الأصعدة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم شارك سمو الأمير خالد الفيصل والحضور في العرضة السعودية.