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خالد الفيصل يشهد حفل إمارة منطقة مكة باليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1443 هـ      22 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، حفل الإمارة بمناسبة اليوم الوطني 91، الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.

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وألقيت خلال الحفل كلمات بهذه المناسبة الوطنية لمعالي وكيل إمارة منطقة المكرمة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني , وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة تحدثوا فيها عن النجاحات والإنجازات المتوالية للمملكة في مختلف الأصعدة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم شارك سمو الأمير خالد الفيصل والحضور في العرضة السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

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