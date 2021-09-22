“أمالا” ترسي عقودا ضخمة على شركات سعودية

جدة – البلاد

قالت شركة “أمالا” إنها أرست أكثر من 230 عقدا بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال لشركات محلية وعالمية.

وأوضحت الشركة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، أن 78 % من العقود تم منحها لشركات سعودية وهذا كجزء من التزامها برؤية السعودية 2030 ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.

وفي وقت سابق كشف جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ”شركة البحر الأحمر للتطوير” وشركة “أمالا”، -المملوكتين لـ صندوق الاستثمارات العامة- عن أن “البحر الأحمر” ستستحوذ على “أمالا”.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق في سبتمبر 2018، مشروع “أمالا” كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.