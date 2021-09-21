مركز الملك سلمان يواصل خدماته الصحية والإغاثية باليمن

عدن- المهرة-شبوة- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته وتنفيد مشاريعه في اليمن ، ففي محافظة عدن نظم المركز، أمس، فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية والتي تستهدف 21 متدرباً من المحافظات اليمنية.

ووزع المركز أمس الأول 3.000 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 3.000 أسرة، كما وزع أمس الأول 4.200 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي بيحان وعين بمحافظة شبوة، استفاد منها 4.200 أسرة.

وواصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية و إدارة حالات سوء التغذية تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من المركز ، واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيداً.