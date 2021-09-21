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مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1443 هـ      21 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مع مجموعة stc بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية تتضمن تقديم أحدث التقنيات في مجالات النقل والتصوير من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، وتحقيق أفضل المعايير المرتبطة ببرامج التحول الرقمي الخاصة بالهيئة.

وتضمنت المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد , تقديم حلول التغطية من خلال خدمة الطائرات بدون طيار (الدرونز) لاستخدامها في التصوير عالي الوضوح، وخدمات الإنترنت واللوجستية السحابية لخدمة البث الأرضي والإذاعي، إضافة إلى التعاون في تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال العديد من المبادرات المشتركة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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