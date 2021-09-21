مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون

البلاد : متابعات

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مع مجموعة stc بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية تتضمن تقديم أحدث التقنيات في مجالات النقل والتصوير من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، وتحقيق أفضل المعايير المرتبطة ببرامج التحول الرقمي الخاصة بالهيئة.

وتضمنت المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد , تقديم حلول التغطية من خلال خدمة الطائرات بدون طيار (الدرونز) لاستخدامها في التصوير عالي الوضوح، وخدمات الإنترنت واللوجستية السحابية لخدمة البث الأرضي والإذاعي، إضافة إلى التعاون في تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال العديد من المبادرات المشتركة.