فيصل بن سلمان يكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة “طيبة تبتكر4”

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة في نسختها الرابعة “طيبة تبتكر” والتي نظمتها جامعة طيبة.

وأعلن سموه خلال رعايته للحفل عن مضاعفة مبلغ جوائز المسابقة من 300 الف ريال إلى 600 الف ريال، توزعت على خمسة مشاريع فائزة حيث حصل على المركز الأولSWC بمبلغ 200 الف ريال ، والمركز الثاني Smartie بمبلغ 160 ألف ريال ، والمركز الثالث تيرنتل بمبلغ 100 الف ريال، والمركز الرابع ecoloy بمبلغ 80 الف ريال، والمركز الخامس Dr.Friend بمبلغ 60 الف ريال.

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للحفل الختامي للمسابقة، حيث استعرض المتسابقين المتأهلين للمرحلة الختامية من خلاله مشروعاتهم الريادية ومايطمحون له مستقبلًا، بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً للمسابقة في أعوامها السابقة بعنوان “عقيق المعرفة” يحكي ابتكارات المدينة المنورة موطن الابتكارات على مدى الأزمان، إضافة إلى أهداف المسابقة وماتقدمه من تنمية لقدرات الشباب على صناعة الخدمات والمنتجات الابتكارية وتحويلها إلى شركات ريادية لتوفير الوظائف وتعزيز الاستدامة الاقتصادية التي تستهدف طلاب وطالبات جامعات المملكة وكلياتها وخريجيها.

كما دشن سموه خلال الحفل، مبادرة وزارة الاتصالات مع شركة وادي طيبة، والتي تهدف إلى توطين التقنية وتوظيفها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مناطق المملكة من خلال تحفيز الشركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المناطق، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة وسياسة الاقتصاد الرقمي استنادًا على مستهدفات إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن عدد المشاركين والمشاركات في المسابقة بلغ (521) مشارك فيما بلغ عدد المشاريع (188) مشروعاً، مرت بعدد من المراحل ابتداءً من مرحلة صناعة الفكرة للمشروع وانتهاءً بمرحلة العرض النهائي، مُشيراً إلى حصول المشاركين على مميزات شملت جلسات إرشادية مع القادة والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات المتخصصة في المملكة، بالإضافة للتدريب في الشركات العالمية الرائدة في المجالات المختلفة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وتوفير البنية التحتية المعملية والهندسة لتطوير المنتجات باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور السراني أن المملكة تمتلك اليوم بيئة استثمارية، واقتصادية، واعدة، ورؤية طموحة جعلتها رائدة في جميع المستويات الإقليمية والعالمية بفضل الله وتوفيقه، ثم برعاية سخية وكريمة، وبدعم مستمر ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -يحفظهما الله -.

من جهته بين الدكتور جابر المطيري الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة أن المسابقة ارتكزت على عدة مجالات شملت: التطبيقات الصحية، وتطبيقات المدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الالكتروني، من خلال تبني التقنيات الحديثة مثل انترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، حيث تم فرز المتسابقين من خلال لجان التحكيم في كل مرحلة، حيث بلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة الختامية 16 شركة ناشئة استوفت المتطلبات الخاصة وحصل المتسابقين على الدعم اللازم.

وأشار المطيري إلى أن فريق وادي طيبة يعمل مع وكالة الجامعة للإعمال والابداع المعرفي بجهود حثيثة لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في المنطقة، من خلال توفير بيئة جاذبة، وشراكات مميزة مع القطاعين العام والخاص؛ لصناعة شركات ناشئة قائمة على الابتكار تخلق وظائف نوعية، وتساهم في الاستدامة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة.

وفي ختام الحفل دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مسابقة بناء الشركات الناشئة والمبتكرة في موسمها الخامس “طيبة تبتكر ٥”، كما كرّم سموه رُعاة المسابقة في موسمها الرابع وأعضاء لجنة التحكيم.