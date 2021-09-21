روشن تعلن عن برنامج القادة “همم” لتطوير الكوادر الوطنية

جدة : البلاد

أعلنت روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن برنامج القادة “همم”.

ويأتي تصميم البرنامج سعياً من روشن لتمكين الكوادر الوطنية من حديثي التخرج في تخصصات متنوعة، فضلاً عن تنمية المهارات القيادية وتهيئتهم للعمل مع روشن وأحيائها المتكاملة التي تعمل على تطويرها.

وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن البرنامج يأتي إدراكاً بدور الكفاءات السعودية التي أثبتت نجاحها وتميزها في شتى المجالات، حيث سيقوم البرنامج بتقديم الدعم اللازم لصنع قادة أعمال ورواد في تخصصات ومجالات متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات الشركة، وكمطور عقاري وطني ، مشيراً إلى التزام روش بتمكين الكوادر الوطنية ونقل المعرفة كونه الركيزة الأساسية للارتقاء بأداء العمل وتأهيل جيل جديد يمتلك مهارات وحلول مبتكرة بشكل مستمر لتحقيق أهداف المملكة المستقبلية.

وسيسهم البرنامج في تحقيق جزء من مستهدفات روشن لتوفير أكثر من 170 ألف فرصة عمل بحلول 2030، والذي من شأنه المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد، على أن يوفر البرنامج مدة تدريب للمتقدمين المؤهلين تمتد إلى 24 شهراً، وبعد اجتياز المتدرب للبرنامج سيتم انضمامه للعمل مع فريق روشن.

ودعت روشن الراغبين إلى الإطلاع على الشروط والتسجيل في برنامج همم زيارة صفحة الشركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي لينكد إن عبر الرابط https://lnkd.in/eHEhbiTf .