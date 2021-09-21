تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التقني

الرياض – البلاد

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مجالات عدة منها، مجال تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة، والتعاون المشترك والتنسيق في مجال تنفيذ المراجعات الخارجية التقويمية لمنشآت وبرامج التدريب، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة في عمليات التقويم الخارجي وقياس المهارات، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات التي تسهم في تعزيز التعاون والرفع من مستوى النتائج.

وأضاف أن الاتفاقية، تشمل التعاون المشترك والتنسيق في إعداد المعايير المهنية لمهن التدريب وفق التعليمات المنظمة لذلك لدى الطرفين، والتعاون في إتاحة استخدام منشآت المؤسسة لتنفيذ الاختبارات والمقاييس التي تنفذها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك لدى الطرفين، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث وورش العمل، وتكوين مجموعات التركيز والفرق الفنية المشتركة في مجال تقويم مؤسسات وبرامج التدريب.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن حصول المؤسسة على الاعتماد لجميع منشآتها المشاركة يعتبر إنجازاً لهذه المنشآت وداعماً لها لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أعلن عن نتائج الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة وتوزيع شهادات الاعتماد وتكريم الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل الهيئة، حيث حصلت 18 منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي، فيما بلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عمليات الاعتماد المؤسسي (13) منشأة تدريبية حصلت جميعها على الاعتماد.