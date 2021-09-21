الرياض- البلاد

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في مقر الهيئة بالرياض، أمس، مذكرة تفاهمٍ بهدف تعزيز حقوق مرضى الزهايمر المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة مرضى الزهايمر، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوق مرضى الزهايمر، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.

وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.