برنامج المشروع تجسيد لجودة الحياة

البلاد ـ جدة

يعتبر برنامج المشروع الذي تبثه القناة السعودية الأولى أحد البرامج ذات الصيت والقيمة الإعلامية المتميزة نظرا لاهتمامه بالتعريف في العديد من المشاريع العملاقة التي عاشتها وتعيشها المملكة.

ويؤصل البرنامج الذي يعده ويقدمه الزميل عبدالله الاسمري لعمل تنويري تعريفي يليق ببرامج التحولات العصرية من حيث امكانية الاستفادة من كم المعلومات الحصرية الناجمة عن البحث والتقصي لما وراء المشروع الأسمري.

وأكد الاسمري في حديث لـ”البلاد” على أن انتاج البرامج اللافتة والتي يمكن اعتبارها اضافة نوعية للمتلقي تحتاج لجهد فكري إضافة الى الحاجة للإمكانات والايجاز قدر المستطاع فما يمكن ان يطرح بساعة بث يمكن تقديمه بدقائق معدودة مشيرا الى أن المملكة تعتبر ورشة عمل بما تشهد من مشاريع عملاقة ومن الواجب علينا جميعا اعلان الفخر والاعتزاز والاحتفاء بالحراك التنموي المشهود ليدرك العالم حجم الطموح السعودي لتحقيق الآمال في اطار رؤية المملكة 2030 التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وبرعاية سمو ولي العهد حفظهما الله