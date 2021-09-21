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القبض على شابين وفتاتين أطلقوا النار بأحد الأحياء السكنية

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1443 هـ      21 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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