الدولية

السودان: اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1443 هـ      21 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : متابعات

أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت وقائعها فجر الثلاثاء.

وأحبطت السلطات الأمنية، محاولة انقلابية للاستيلاء على الحكم في السودان.

وأشارت الوكالة لشروع السلطات في إجراء تحقيقات مع العسكريين الموقوفين على ذمة المحاولة.

ولم تفصح سونا عن معلومات أكثر بشأن هوية الموقوفين أو عددهم.

ودخل أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع طارئ، يتوقع أن ينتهي ببيان مشترك.

وقالت مصادر إعلامية بتوقيف ما يزيد عن 40 ضابطاً برتب مختلفة، في ظل تحركات عسكرية وتمشيط أمني كثيف داخل وحول المقار العسكرية التي شهدت التحرك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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