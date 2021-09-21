السودان: اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية

الخرطوم : متابعات

أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت وقائعها فجر الثلاثاء.

وأحبطت السلطات الأمنية، محاولة انقلابية للاستيلاء على الحكم في السودان.

وأشارت الوكالة لشروع السلطات في إجراء تحقيقات مع العسكريين الموقوفين على ذمة المحاولة.

ولم تفصح سونا عن معلومات أكثر بشأن هوية الموقوفين أو عددهم.

ودخل أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع طارئ، يتوقع أن ينتهي ببيان مشترك.

وقالت مصادر إعلامية بتوقيف ما يزيد عن 40 ضابطاً برتب مختلفة، في ظل تحركات عسكرية وتمشيط أمني كثيف داخل وحول المقار العسكرية التي شهدت التحرك.