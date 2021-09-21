متابعات

البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على ميناء الصليف

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1443 هـ      21 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتدائها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابياً يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.

وعبر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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