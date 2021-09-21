متابعات

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم بزورقين مفخخين في الصليف

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1443 هـ      21 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : متابعات

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان الليلة الماضية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على أن الإمارات تعد هذا الاعتداء دليلاً جديدا على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجددةً تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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