إصابة ميسي وغيابه عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفرنسي عن إصابة الأرجنتيني نجمه ليونيل ميسي (34 عامًا) في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

وقال النادي الباريسي في بيانه: “أثبتت الفحوصات وجود كدمات في العظام على مستوى الركبة اليسرى، سيقوم اللاعب بفحوصات أخرى”.

إصابة ميسي ستغيبه بطبيعة الحال عن لقاء ميتز يوم السبت المقبل لحساب المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك أفضل لاعب في العالم 6 مرات مع باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي أمام أولمبيك ليون، وغادر الملعب في الدقيقة 76.

وأثار ميسي الجدل خلال لقاء ليون عندما أظهر غضبًا واضحًا بعد استبداله، ورفض مصافحة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.