أمانة الجوف تُنجز 51 مشروعا تنموياً بأكثر من 265 مليون ريال

سكاكا : واس

أنجزت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 51 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 265 مليون ريال، خلال العام 1442 هـ، ضمن جهودها المستمرة لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، والخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة نفذت 9 مشروعات بحوالي 152 مليون ريال لخدمة أهالي سكاكا من أبرزها مشروع المركز الحضاري، وتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وتحسين وتجميل المدخل الشمالي لسكاكا.

كما أنجزت البلديات التابعة 41 مشروعاً بأكثر من 113 مليونا للتوسع في الخدمات وتطويرها، تضمنت مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة، وإنشاء طرق، ومشروعات الأنسنة من إنشاء حدائق ومتنزهات عامة وممرات مشاة وملاعب، وساحة شعبية ومركز احتفالات، وعبارات لطرق، ودرء أخطار السيول وإنشاء سوق خضار ، وغيرها من المشروعات البلدية.

وأكد أمين المنطقة أن الأمانة حريصة على متابعة المقاولين وإنجاز المشروعات في وقتها ضمن المواصفات المعتمدة، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة.