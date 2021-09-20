وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عبر الاتصال المرئي، على صدور نظام حماية البيانات الشخصية، وقد أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) العمل بهذا النظام ودخوله حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ نشره يوم الثلاثاء 7/2/1443هـ الموافق 14/9/2021م أي بعد 180 يوم تاريخ 8/8/1443هـ الموافق 9/3/2022م.

المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية مفهوم حضاري ومطلب ضروري لاحترام الحياة الخاصة وخلق مجتمع آمن، يسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات ويدعم مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما.

حافظ النظام على تداول البيانات بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمالها، للحد من الممارسات الخاطئة عليها أو سوء استغلالها، كما منع استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية.

كفل النظام المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمع البيانات ومعالجتها، كما نظم مشاركة البيانات الشخصية بجميع أنواعها مهما كان شكلها ومصدرها، التي قد تؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو تجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل (الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، أرقام التواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، صور الفرد الثابتة أو المتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي).

كفل النظام لأصحاب البيانات الحق في الاطلاع على بياناتهم أو الحصول على نسخة منها، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.

سيسهم نظام حماية البيانات الشخصية في صناعة اقتصاد رقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع الخاص، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يضمن المحافظة على خصوصية وحقوق أصحاب البيانات الشخصية.

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