مقولة الأمير طلال واتحاد القمّة

•• الأسماء الجديدة التي صنعت الفارق في الفريق الاتحاد تستحق الإشادة..

•• ورئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يستحقان الإشادة..

•• والنمر الاتحادي الكبير الذي انضم إلى فرقة النمور (إيقور كورنادو) يستحق الإشادة..

•• والمدرب الاتحادي الجديد كوزمين كونترا يستحق الإشادة ..

•• ومدرج الذهب في العاصمة الرياض الذي ساند النمور بكل قوة أمام النصر يستحق الإشادة..

•• الجميع في نادي الاتحاد يستحقون الإشادة والشكر والتقدير على العزف المنفرد الكبير الذي قدمه النمور على البساط الأخضر وأسعدوا به الملايين من عشاق الصرح الاتحادي الشامخ ..

•• (الاتحاد يمرض ولكن لايموت) هذه المقولة الخالدة للرمز الاتحادي الكبير الأمير طلال بن منصور، حفظه الله ورعاه، قالها منذ عقودٍ من الزمن، فكلما سقط النمر الاتحادي وتعثر وظن الجميع أنه لن يعود، عاد من جديد ونهض وضرب خصمه بمخالب من حديد، وأكد للجميع أنه كما قال عنه الأمير طلال ( الاتحاد يمرض ولكن لا يموت)..

•• فها هو الاتحاد في الصدارة و(كل الأندية بعده) ..

•• هاهو الاتحاد يتألق ويتعملق ويحصد النقاط تلو النقاط ليقدم الأفراح (هدية) لجماهير الاتحاد الوفية، ويسدد ثلاثية في الشباك النصراوية بعد السداسية الأبهاوية.

•• هاهو الاتحاد الذي نريد.. اتحاد القمّة، اتحاد الهمّة.

•• إنها الأسماء الجميلة التي نثرها أنمار الحائلي كالألماس على التشكيلة الاتحادية فظهر بريقها وصنعت الفارق وأعادت إلينا الاتحاد الذي نريد.

•• إنه تعبك وجهدك وإخلاصك وتفانيك يا الحائلي، وتعب وإخلاص نائبك أحمد كعكي.. يامن رسمتما الفرحة على ثغر مدرج الذهب فأعدتما توهّج تاج ونجوم العميد.

•• أقولها من القلب شكراً لكما على مابذلتم من جهدٍ كبير حتى وفقكم الله في إظهار القوة الضاربة في أداء الفريق الاتحادي ..

•• لقد كانت جماهير العميد على موعد مع تألق النمور وإبداعهم في لقاء القمة أمام النصر..

•• حيث توهج العميد .. وحضر الاتحاد (الاسم والمعنى) في لقاء النصر. وتأمل جماهير العميد مواصلة فريقها في حصد النقاط خلال المباريات القادمة أمام التعاون والأهلي والشباب وضمك والفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن ليبقى عميدها في الصدارة .. بكل إصرار وبكل جدارة.

•• فهذا الاتحاد الذي يريده كل عاشق اتحادي؛ اتحاد القمّة، ولاشيء سوى القمّة.

@hakami_omar