طبيب لـ البلاد: الفتق واعتلالات الحموضة تسببان آلام الصدر المفاجئة

جدة ـ نجود النهدي

يشعر الإنسان في بعض الأحيان بألم في الصدر، ويحدث ذلك بطريقة مفاجئة، ولا يدري ما السبب الذي يؤدي لذلك.وهناك أسباب عديدة لظهور هذه الآلام، ومنها “نوبة الذعر”، فضلا عن الفتق حيث توجد منطقة صغيرة حيث تلتقي المعدة مع المريء، ويمكن أن يؤدي السعال أو رفع الأشياء الثقيلة أو الإجهاد إلى الضغط على هذه المنطقة، وإذا كان هناك ضغط شديد، فقد يتم دفع جزء من المعدة إلى الفتحة، وهذا يسمى فتق الحجاب الحاجز، ويعتبر ألم الصدر من أحد أعراض الفتق، كما يصاحبه آلام المعدة أو المريء، والانتفاخ. الدكتور مبارك علي آل شائع” – أخصائي الطب الباطني أوضح لـ” البلاد ” أن من الأسباب الشائعة لآلام الصدر المفاجئة اعتلالات الحموضة المعوية أو الارتجاع المريئي وعادة ما يصاحب ألم الصدر حرقان أو طعم مر في مؤخرة الحلق. كما يمكن لآلام الصدر المفاجئة أن تكون نتيجة لمشاكل عضلات أو عظام الصدر حيث يمكن أن تتعرض العظام والعضلات الموجودة بينها للإصابة بكدمات خلال التمارين أو حمل أي أوزان ثقيلة أو السقوط. انه حينما تداهم الانسان الآلام الصدر المفاجئة؛ فإنه يفكر في “النوبة القلبية ” بالرغم من أن الدارسات تشير إلى أن نسبة 9 ٪ فقط من حالات آلام الصدر المفاجئة هي حالات قلبية خطيرة وتحتاج إلى التدخل الطبي والانقاذ ، لافتا إلى أن النوبات القلبية تسبب ألمًا خفيفًا أو شعورًا بعدم الارتياح وضغط أو ضيق في الصدر وقد تسبب أيضًا ألمًا حارقًا في الصدر ويستمر الألم عادة لعدة دقائق أو أكثر وبالإضافة إلى ذلك عادة ما يكون ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية منتشرا ويصعب تحديده في نقطة معينة.

يجب التوجه فورا للطوارئ في حالة وجود ألم في الصدر وشعور بالإجهاد وأعراض مصاحبة مثل التعرق والغثيان وانتشار الألم في الرقبة أو الفك ألم في الكتفين، أو الذراعين، أو الظهر منتصف الظهر، أو وجود دوخة، أو دوار، أو ضيق في التنفس أو خفقان وسرعة في ضربات القلب. من جهة أخرى يمكن أن تسبب مشاكل الرئة والتنفس ألما حادًا ومفاجئًا في الصدر مثل جلطات الرئة وحالات الاسترواح الرئوي، والتهاب الرئة، أو التهاب غشاء الرئة وبعضها يمكن أن يكون خطيرا ويتطلب مراجعة الطبيب على الفور خصوصا إذا كان هناك ألم في الصدر يزداد سوءًا مع النفس العميق أو السعال أو وجود سعال مصحوب بدم أو إذا كان هناك صعوبة في التنفس. ومن الأسباب الأخرى لألم الصدر المفاجئ والحاد اضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات الفيروسية كالحزام الناري وتشنج العضلات والتهاب المرارة أو حصوات المرارة والتهاب البنكرياس أو اضطرابات البلع.