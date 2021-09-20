المحليات

حملة تفتيشية ترصد “17” مخالفة لنظام العمل شمال جدة

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1443 هـ      20 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة_ ياسر بن يوسف

قاد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، حملة تفتيش مساء اليوم على سوق بشمال جدة، وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

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وأسفرت الحملة عن إجراء 135 زيارة، ورصد 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها،.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات الرقابيه المستمرة والمكثفة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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