المحليات

تسوية الجبيل أفضل المصلحين على مستوى المنطقة الشرقية

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1443 هـ      20 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني

حصد قسم التسوية الودية بمكتب عمل الجبيل ٤ شهادات شكر من أصل ١٠ شهادات على مستوى المنطقة الشرقية كأفضل مصلحين مميزين واعلى نسب صلح خلال النصف الأول للعام ٢٠٢١ .

وقام مدير مكتب الجبيل الاستاذ مطلق القحطاني بتكريم المصلحين مفيد البزبوز ، حبيب آل سعيد ، علي المبارك و صلاح الفندي نظير هذا التميز ، كما وقدم شكره لرئيس قسم التسوية الودية حسن هنبوبه وتمنى بأن يكون هذا التميز دافعاً لبذل المزيد واستمرار النجاحات لمواكبة عجلة التنمية .

وفي المقابل عبر هنبوبه عن شكره وتقديره لمدير المكتب ، وذكر أن هذا التميز إنما جاء نظير المتابعة المستمرة والحرص على تحقيق رضا العملاء بأفضل السبل وعلى اعلى مستوى من المعايير الموضوعة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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