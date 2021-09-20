تسوية الجبيل أفضل المصلحين على مستوى المنطقة الشرقية

الدمام- حمودالزهراني

حصد قسم التسوية الودية بمكتب عمل الجبيل ٤ شهادات شكر من أصل ١٠ شهادات على مستوى المنطقة الشرقية كأفضل مصلحين مميزين واعلى نسب صلح خلال النصف الأول للعام ٢٠٢١ .

وقام مدير مكتب الجبيل الاستاذ مطلق القحطاني بتكريم المصلحين مفيد البزبوز ، حبيب آل سعيد ، علي المبارك و صلاح الفندي نظير هذا التميز ، كما وقدم شكره لرئيس قسم التسوية الودية حسن هنبوبه وتمنى بأن يكون هذا التميز دافعاً لبذل المزيد واستمرار النجاحات لمواكبة عجلة التنمية .

وفي المقابل عبر هنبوبه عن شكره وتقديره لمدير المكتب ، وذكر أن هذا التميز إنما جاء نظير المتابعة المستمرة والحرص على تحقيق رضا العملاء بأفضل السبل وعلى اعلى مستوى من المعايير الموضوعة .