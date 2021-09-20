انطلاق برنامج الفحص المهني للعمالة

جدة ـ البلاد

بدأ اختبار العمالة في برنامج الفحص المهني حيث بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

ويستهدف برنامج الفحص المهني التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة، عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، وذلك من خلال فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، وفحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية، وسيتم إلزام المنشآت بإجراء الفحص في الاختصاصات الجديدة.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله. وأبان أن اختبار المتقدم يتم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح. إلى ذلك طالب مختص السيارات عبدالحق أسامي، من الجهات المختصة في المملكة، بعمل اختبارات قدرة لفنيّي السيارات، وذلك لتمييز مراكز الصيانة المؤهلة عن المراكز العشوائية.

وقال عبدالحق إنه في أمريكا يوجد اختبار موحد يشبه زمالة الأطباء، خاص بفنيي السيارات يطُلق عليه اسم “ASE”، لافتًا إلى أن الفني الحاصل على الشهادة يحصل على 30% دخلاً أعلى لأنه مؤهل.