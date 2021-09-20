السمسم منجم صحة يحمي من السرطان والضغط المرتفع

جدة ـ البلاد

تحتوي بذور السمسم على كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لذلك يعتبر مفيداً جدا لتقوية العظام، ولكن بعض الأبحاث أوضحت أن السمسم أيضا يحتوي على بعض المواد التي قد تمنع امتصاص هذه المعادن الهامة في الجسم، والتي من الممكن الحد منها بتناول السمسم غير مقشر ومنقوع أو محمص. كما يحتوي السمسم أيضا على نسبة كبيرة من البروتين التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الشعور بالامتلاء والشبع بسرعة، ولكن هناك أيضا بعض الأبحاث التي تدعم نظرية أن السمسم يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية وتناوله مع أطعمة أخرى تدعم زيادة الوزن مثل المكسرات.

من فوائد السمسم الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لانه غني بالألياف الطبيعية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والتي تحمي من إصابتك بالإمساك وسرطان القولون كما أنه يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع.

ويدخل زيت السمسم في العديد من مستحضرات العناية وترطيب البشرة، كما يدخل في تصنيع كريمات علاج الحروق، كما تم استخدامه منذ القدم أيضا في صناعة الصابون، كما تم استخدام زيت السمسم للشعر أيضا لزيادة نمو الشعر وترطيبه والحفاظ عليه من التقصف والتلف والمساعدة على علاج مشاكل فروة الرأس مثل القشرة.