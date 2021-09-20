الإقتصاد أمير المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لفعاليات ملتقى صُنّاع العقار

المدينة المنورة : واس رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الختامي لفعاليات ملتقى صُنّاع العقار في المدينة المنورة الذي نظمته شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، في نسخته الثانية، وعدد من شركات التطوير العقاري. وهدف الملتقى الذي يُعد منصة تفاعلية ومنبرا تفاعليا للحوار العقاري، إلى استعراض الفرص الاستثمارية في الشأن العقاري، ومناقشة التشريعات والتنظيمات، وتعزيز الرسائل الإيجابية التي تُسهم في تطوير الأعمال العقارية، ورفع إسهامات القطاعات التنموية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030. وخلال الحفل، شهد الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التعاون المشترك، لدراسة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وإنشاء عدد من المشاريع التنموية في مجال القطاع السكني والتجاري وقطاع الضيافة والقطاع السياحي والقطاع الترفيهي وقطاع النفع العام. وعلى هامش الملتقى الذي احتضنته الجامعة الإسلامية، أطلق سمو أمير المنطقة، الهوية البصرية الجديدة لشركة المقر للتطوير والتنمية، كما كرم الرُعاة والمشاركين في أعمال وجلسات الملتقى. وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة, بالحراك التطويري والتنموي الذي اضطلعت بصناعته شركة المقر الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة, من خلال ملتقى صُناع العقار الذي نظمته الشركة واستقطب العديد من المسئولين بالجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتطوير العقاري والاستثمار إلى جانب رؤساء ومُديري عدد من الشركات الناشطة في التطوير العقاري, لبحث الفرص المتاحة للتنمية والتطوير بالمنطقة من خلال الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص. وكانت جلسات الملتقى قد تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالشأن العقاري، واستعراض الفرص الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة، وعرض 10 مشاريع تنموية استثنائية على مستوى المنطقة، وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك استعراض نماذج للشراكات مع القطاع الخاص، والفرص التنافسية التي تتميز بها المنطقة في القطاع العقاري ودراسة مستقبل الاستثمار العقاري ودعم برامج التنمية المستدامة على مستوى منطقة المدينة المنورة، تحدث وشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم الفايز, ونائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر, والمدير التنفيذي للتنمية الاستثمارية المناطقية في وزارة الاستثمار المهندس محمد الحجاج, وعدد من المسئولين وكبار التنفيذين في عدد من الشركات العقارية والمالية.