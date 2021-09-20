المحليات

أمانة جدة تغلق مصنعا لـ إنتاج الإسفنج بالمليساء

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1443 هـ      20 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في تحسين المشهد الحضري ومتابعة كافة المخالفات نفذت بلدية المليساء الفرعية حملاتها التفتيشية بالنطاق والتي أسفرت عن ضبط موقع بحي “السروات” لـ إنتاج و تدوير منتجات الإسفنج بطرق مخالفة حيث جرى مصادرة (42) من المراتب وإتلاف (100) كلغم من مخلفات الإسفنج.

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وقال رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي إن هذه الجهود تأتي في إطار متابعة الأنشطة غير النظامية وإزالة كافة المخالفات البلدية مشيراً إلى مواصلة الفرق الميدانية تنفيذ أعمالها في هذا الاتجاه لمعالجة التشوهات البصرية بكافة النطاق وتحسين المشهد الحضري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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