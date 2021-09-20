الرئيسية
/
/
/
/
/
أمانة جدة تعزز الوعي البيئي بمبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان
المحليات

أمانة جدة تعزز الوعي البيئي بمبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1443 هـ      20 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نظمت أمانة محافظة جدة السبت 11 صفر حملة تطوعية لتنظيف خليج سلمان بمشاركة فريق حجاز بلوقرز وشركة “نبكو” المختصة في إعادة تدوير المخلفات وعدد من المتطوعين بمعية أطفالهم، وذلك ضمن فعاليات الأمانة التطوعية لليوم الوطني ٩١ التي تهدف إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حموده أن الحملة استهدفت تنظيف شاطئ خليج سلمان للحد من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني التي أطلقتها أمانة جدة بهدف استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة وأن نجعل شواطئنا خالية من الملوثات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *