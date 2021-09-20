أمانة جدة تعزز الوعي البيئي بمبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان

جدة : البلاد
نظمت أمانة محافظة جدة السبت 11 صفر حملة تطوعية لتنظيف خليج سلمان بمشاركة فريق حجاز بلوقرز وشركة “نبكو” المختصة في إعادة تدوير المخلفات وعدد من المتطوعين بمعية أطفالهم، وذلك ضمن فعاليات الأمانة التطوعية لليوم الوطني ٩١ التي تهدف إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حموده أن الحملة استهدفت تنظيف شاطئ خليج سلمان للحد من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني التي أطلقتها أمانة جدة بهدف استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة وأن نجعل شواطئنا خالية من الملوثات.