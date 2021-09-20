أمانة القصيم تعالج “5” آلاف م2 من حفر وتشققات الشوارع

بريدة : البلاد

أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، خلال الأسبوع السابع من حملة معالجة التشوهات البصرية من رفع “149” ألف متر مكعب من مخلفات البناء وإزالة “2113” متر مربع من الكتابات على الجدران ورفع “464” سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة.

وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان للأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة “34” ألف متر وإصلاح أكثر من “7” ألاف متر مربع من الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة “5068” متر مربع.

وتواصل أمانة منطقة القصيم وبلدياتها أعمالها في كافة الاتجاهات لمعالجة مظاهر التشوه البصرية وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.