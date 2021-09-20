أمانة الشرقية تطلق أعمال أطول جدارية في المملكة

الدمام : واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تجميلية برسم جدارية (هي لنا دار) بمدينة صفوى، ضمن برنامج احتفالاتها باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وتعبيراً عن مشاعر الحب والامتنان للوطن.

وشهدت الجدارية مشاركة 100 متطوع ومتطوعة من أبناء المجتمع بطول 960 متراً احتفاءً باليوم الوطني، والتي تمثل نماذج من إبداعات الأهالي للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية، وتستمر المبادرة لمدة أسبوع بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين.

يذكر أن المبادرة هي ضمن عدة فعاليات ستنفذها الأمانة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع التي تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.