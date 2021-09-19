المحليات

26050 مخالفةً للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (26050) مخالفة وذلك للفترة من 5 / 2 / 1443هـ  حتى 11 / 2 / 1443هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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