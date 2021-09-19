طريقة عمل البرجر الإيطالي

وصفة للبرجر الإيطالي المصنوع من مزيج من اللحم المفروم مع السجق الإيطالي الحار والفلفل الأحمر المشوي والجبن

المقادير اللازمة

لحم مفروم

سجق إيطالي حار منزوع الأغلفة

1/4 كوب فلفل أحمر مشوي ومقطع

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

للتقديم

خبز

شرائح موزاريلا طازجة

طماطم

ريحان

خس أو جرجير

بصل مكرمل

طريقة العمل

يمزج اللحم المفروم والسجق والفلفل الحلو والملح وجبن البارميزان ويخلط معًا مع الحرص على عدم الإفراط في الخلط

تسخين الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية

أثناء تسخين الشواية شكلي الخليط إلى 4 قطع برجر

اشويها حتى تنضج تمامًا

ثم ضعي شرائح جبنة الموزاريلا فوقها إذا رغبت في ذلك واشويها حتى تذوب الجبن ثم أطفئي النار

يقدم في الخبز مع شرائح الطماطم والخس والبصل المكرمل