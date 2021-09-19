المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البرجر الإيطالي

نيفين عباسaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة للبرجر الإيطالي المصنوع من مزيج من اللحم المفروم مع السجق الإيطالي الحار والفلفل الأحمر المشوي والجبن

المقادير اللازمة
لحم مفروم
سجق إيطالي حار منزوع الأغلفة
1/4 كوب فلفل أحمر مشوي ومقطع
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

للتقديم
خبز
شرائح موزاريلا طازجة
طماطم
ريحان
خس أو جرجير
بصل مكرمل

طريقة العمل
يمزج اللحم المفروم والسجق والفلفل الحلو والملح وجبن البارميزان ويخلط معًا مع الحرص على عدم الإفراط في الخلط
تسخين الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية
أثناء تسخين الشواية شكلي الخليط إلى 4 قطع برجر
اشويها حتى تنضج تمامًا
ثم ضعي شرائح جبنة الموزاريلا فوقها إذا رغبت في ذلك واشويها حتى تذوب الجبن ثم أطفئي النار
يقدم في الخبز مع شرائح الطماطم والخس والبصل المكرمل

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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