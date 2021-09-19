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ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله “رحمه الله” والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

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وتجدر الإشارة بأن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية قد أطلقت بوقت سابق مشروعاً استشارياً يعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكين كافة القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقا لتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كافة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله ، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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