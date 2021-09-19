دعم المراقبين الصحيين بالطائف بتقنيات عالية الجودة

الطائف- البلاد

شرعت أمانة الطائف في دعم المراقبين الصحيين بوسائل داعمة للأعمال الرقابية، من خلال تقديم دورة تدريبية على استخدام الأجهزة والأدوات التقنية الحديثة، بهدف أن يكون عمل المراقب الصحي وفق معايير دقيقة، تحددها أجهزة علمية لا تخضع للتقييم العشوائي أثناء فحص الأغذية.



وتعد هذه الأجهزة الصحية معياراً من معايير الجودة، وتهدف لقياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة، وقياس درجة الحموضة والقاعدية بالأغذية المحفوظة والمعروضة، والتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة، بالإضافة لجهاز قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة، وكذلك قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها، علاوة على جهاز قياس بقايا النترات في الخضروات والفواكه. م

ن جهة أخرى أغلقت بلدية الطائف الجديد الفرعية، مطاعم مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، وطبقت لائحة الجزاءات بحق أنشطة مخالفة أخرى، خلال الجولات الرقابية على الأنشطة الغذائية، كما أغلقت بلدية الهدا الفرعية مطعماً رصدت به مخالفات للأنظمة والتعليمات، فيما تتابع تطبيق الاشتراطات الصحية بكافة المرافق الغذائية والتجارية بالهدا لضمان سلامة وجودة المعروضات.