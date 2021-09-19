تعزيز التعاون بين الدارة وإدارة الوثائق الموريتانية

نواكشوط-واس

بحث أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري والوفد المرافق له، أمس الأول، مع الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، علاقات التعاون القائمة بين دارة الملك عبدالعزيز وإدارة الوثائق الوطنية بموريتانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأرشيفية وبالدراسات المتصلة بالمسائل التراثية والثقافية،

وذلك في إطار الأرشيف وخدمته للعلاقات التاريخية السعودية الموريتانية التي تحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وفخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وعقد السماري خلال زيارته الرسمية لموريتانيا، اجتماعًا مع مدير الوثائق الوطنية الموريتانية الدكتور محمد المختار سيد محمد الهادي, للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطبيقًا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المملكة العام الماضي.