النصر يقيل مينيز ومدرب الهلال البديل

الرياض-محمد الجليحي
أعلنت إدارة النصر إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز من خلال الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بعد خسارة النصر من الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف واحد.
وكان هناك لغط كبير على المدرب من قبل الجماهير النصراوية بعد تذبذب مستويات الفريق. جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع مينيز في شهر أبريل من العام الحالي لكنه لم يقدم المستوى المقنع مما أدى لإقالته.
وأكدت مصادر اقتراب إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر من التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الهلال السابق وشباب الأهلي الإماراتي من خلافة البرازيلي مانو مينيز.