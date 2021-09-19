الرياضة

النصر يقيل مينيز ومدرب الهلال البديل

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض-محمد الجليحي
أعلنت إدارة النصر إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز من خلال الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بعد خسارة النصر من الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف واحد.

وكان هناك لغط كبير على المدرب من قبل الجماهير النصراوية بعد تذبذب مستويات الفريق. جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع مينيز في شهر أبريل من العام الحالي لكنه لم يقدم المستوى المقنع مما أدى لإقالته.

وأكدت مصادر اقتراب إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر من التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الهلال السابق وشباب الأهلي الإماراتي من خلافة البرازيلي مانو مينيز.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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