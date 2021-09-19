المملكة الثانية عالميا في مؤشر التعافي من كورونا

الرياض- البلاد

احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً، في مؤشر التعافي من فيروس كورونا (كوفيد 19) ، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى.

جاء ذلك التصنيف وفقاً لمؤشر “نيكاي” الياباني، والذي يعتمد في ترتيبه على انخفاض أعداد حالات كورونا المؤكدة، وزيادة معدلات التطعيم، وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة. ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع ارتفاع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت 40.58 مليون جرعة، فيما تشمل مقارنات المؤشر أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي ويصدر نتائج دراسته في نهاية كل شهر ميلادي.

من جهة أخرى أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن 89% من الطلاب والطالبات حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن 79.8% من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من اللقاح، فيما تبلغ نسبة المتلقين للجرعة الواحدة 16.2%.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (68) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي(77) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546479) حالة وحالات التعافي (535450) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8656) حالة.