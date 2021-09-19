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«الصحة» تُطلق حملة توعوية تحت شعار «كملها» ولا تعيش بالنص

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية بعنوان “# كملها ولا تعيش بالنص”، تستهدف من خلالها التأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي ستنشر عبر حساب الوزارة في “تويتر” ومنصتها التوعوية (عش بصحة) حيث ستركز على حث أفراد المجتمع على أخذ جميع الجرعات، لمقاومة متحورات الفيروس وتوضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن أخذ الجرعة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس بعنوان (الوقاية من كورونا)، إذْ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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