«الصحة» تُطلق حملة توعوية تحت شعار «كملها» ولا تعيش بالنص

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية بعنوان “# كملها ولا تعيش بالنص”، تستهدف من خلالها التأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي ستنشر عبر حساب الوزارة في “تويتر” ومنصتها التوعوية (عش بصحة) حيث ستركز على حث أفراد المجتمع على أخذ جميع الجرعات، لمقاومة متحورات الفيروس وتوضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن أخذ الجرعة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس بعنوان (الوقاية من كورونا)، إذْ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره.