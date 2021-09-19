الإقتصاد

السعودية تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1443 هـ      19 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تشارك الهيئة السعودية للفضاء غدَاً في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه معالي الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية، لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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