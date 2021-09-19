الرياضة اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات

الدمام- حمودالزهراني

اختتمت يوم أمس السبت بطولة المملكة المفتوحة للسيدات الثانية فوق 15 سنة التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه على صالة مركز فنون آسيا بمدينة جدة، خلال الفترة من ” 16 – 18 / 09 / 2021 “.

وشهدت حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري الذي أشاد بمستويات المشاركات في البطولة والتنظيم المميز وعدد المشاركات الكبير الذي يدل على تزايد انتشار اللعبة خصوصاً عند الفتيات. وقدم الشهري شكره للمشاركات وأولياء أمورهن . وتم تتويج أصحاب المراكز الأولى في ختام البطولة التي شارك فيها أكثر من 100 لاعبة مثلن عشرة مراكز حيث قامت الدكتورة نوف الحماد والدكتورة إيمان الحسيني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة حيث جاءت نتائجها في المنافسات كالآتي:

في منافسات الكاتا الفردي حققت المركز الأول اللاعبة لمى عبدالعزيز من مركز خطوات الأبطال، بينما نالت اللاعبة صباح يامن المركز الثاني من مركز اكسبرشنز فتنس، وجاءت اللاعبة ملاك الخليدي من مركز خطوات الأبطال في المركز الثالث. وفي منافسات الكاتا الجماعي، حقق مركز خطوات الأبطال المركز الأول ومركز فنون آسيا المركز الثاني ومركز سارتيه المركز الثالث. وفي منافسات القتال حققت اللاعبة ملاك الخليدي من مركز خطوات الأبطال المركز الأول في منافسات القتال تحت 50 كجم فيما حققت اللاعبة نورا الراشد من مركز خطوات الأبطال المركز الأول في منافسات القتال تحت 55 كجم.

وفي منافسات القتال تحت وزن 61 كجم حققت اللاعبة دانا منصور من مركز فنون آسيا المركز الأول فيما حققت اللاعبة رنا فياض من مركز باقدو الرياضي المركز الأول في منافسات القتال تحت 68 كجم وفي منافسات القتال فوق وزن 68 كجم حققت اللاعبة وجين بوقس من مركز خطوات الأبطال المركز الأول .

وفي الختام قدم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد لمركز فنون آسيا لفنون القتال تقديرا لهم على المشاركة واستضافة البطولة.