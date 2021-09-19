إخلاء 65 َموقع سكن جماعي مخالفا في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

كشف المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني مستشار أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية أن الجولات الميدانية رصدت 395 موقع سكن جماعي بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية مع التأكيد على الاخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية وقد تم إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف، في حين يتواصل العمل لرصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد .

وبين الزهراني أن الاشتراطات لهذه المساكن تهدف إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت عن بدء تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.