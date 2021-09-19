الرياضة أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من الإعداد للآسيوية

جدة- البلاد اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، اليوم الأحد المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال “تصفيات بطولة العالم للرجال – بولندا والسويد 2023″، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18-31 يناير من العام المقبل 2022م. وتضمنت المرحلة الأولى إقامة معسكر داخلي مغلق في المنطقة الشرقية في الفترة من 12-19 سبتمبر الجاري، وشملت أكثر من 14 حصة تدريبية على فترتين “صباحية ومسائية”، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات الفنيـة. من جهة أخرى، زار الأستاذ فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد معسكر الأخضر أمس، وعقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز الفني المشرف على المعسكر ومع اللاعبين، إلى جانب الاستماع لكل المرئيات وأبرز المعوقات ووضع الحلول المناسبة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الاستعداد التي سيعلن عنها لاحقاً، وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة “علي العليوات، أحمد أخريدة، فاخر غاشي، ومصطفى الشهابية”.