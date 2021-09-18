المحليات

وزارة العدل تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية “زائر”

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1443 هـ      18 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة “ناجز” najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن بوابة ناجز تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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